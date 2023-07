Guida con la patente ritirata un'auto sotto sequestro, multato 90enne. Il pensionato di Limbiate, fermato dalla Polizia Locale, ora dovrà pagare un bel po' di sanzioni

Guidava nonostante la patente ritirata, oltretutto un veicolo già sottoposto a sequestro perché senza assicurazione. Dovrà pagare un bel po’ di sanzioni il 90enne di Limbiate fermato nei giorni scorsi dalla Polizia Locale. Gli agenti, mentre erano impegnati in un servizio di pattugliamento del centro cittadino, hanno notato un’auto in sosta sul marciapiede: mentre si avvicinavano per gli accertamenti del caso hanno visto andar loro incontro l’anziano, appunto il conducente dell’auto.

Gli operatori del comando di piazza V Giornate hanno quindi proceduto con il controllo dei documenti di guida e del veicolo scoprendo così le numerose irregolarità: al 90enne era stata ritirata la patente ma continuava ugualmente a guidare, inoltre l’auto risultava già sotto sequestro perché circolava sprovvista di copertura assicurativa. Oltre alla serie di sanzioni, il veicolo è stato portato via dalla Polizia Locale e il pensionato riaccompagnato a casa.