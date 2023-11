Guida contromano e ubriaco: deferito dalla Polizia Locale di Limbiate. Nei guai un 46enne fermato durante la manovra pericolosa, a bordo dell'auto anche due minori

E' stato fermato dalla Polizia Locale di Limbiate mentre faceva una manovra pericolosa, è risultato positivo all'alcol test con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito. A bordo dell'auto c'erano anche due minori. Nei guai un 46enne che è stato deferito all'Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.

Ha rischiato due incidenti

Verso le 12 di sabato, una pattuglia della Polizia Locale transitava da viale Lombardia quando, in prossimità dell'intersezione semaforica con via Trieste, gli agenti hanno visto una Volkswagen Golf che dopo aver percorso viale Lombardia ha improvvisamente svoltato a destra per entrare in via Trieste, andando contromano nel senso unico. Percorso qualche metro, l'auto ha incrociato due veicoli che fortunatamente riuscivano ad evitare l'impatto frontale.

Conducente raggiunto dalla Polizia Locale

Il conducente della Golf allora ha cercato di fare manovra per invertire il senso di marcia e in quel momento è stato raggiunto dalla Locale. Gli operatori del comando cittadino hanno subito notato che l'uomo, un 46enne italiano, presentava chiari sintomi da assunzione di sostanze alcoliche e a bordo del veicolo viaggiavano anche due minori.

Gli accertamenti con l'alcol test