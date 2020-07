Guida contromano e ubriaco, denunciato. Automobilista 40enne fermato nel fine settimana dalla Polizia Locale di Limbiate in via Marconi

Guida contromano e ubriaco, denunciato

Guidava in contromano, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Un 40enne di nazionalità marocchina è stato fermato nel fine settimana dalla Polizia Locale di Limbiate in via Marconi, impegnata in un servizio di controllo stradale.

Aveva invaso la corsia opposta

Ad attirare l’attenzione degli agenti è stato il veicolo che aveva invaso la corsia di marcia opposta. Il conducente, una volta fermato e identificato, è stato sottoposto all’alcol test poiché manifestava sintomi di alterazione dovuti all’assunzione di sostanze alcoliche.

Ha rifiutato l’alcoltest

L’automobilista però, manifestando incapacità nel soffiare, non ha collaborato. Ciò non gli ha evitato il ritiro della patente e il sequestro del veicolo che scatta comunque quando la persona fermata si rifiuta di sottoporsi all’esame.

