Guida senza patente un'auto priva di revisione: beccato dalla Polizia locale durante i controlli notturni

Guida senza patente un'auto priva di revisione. Due piccioni con un fava per gli agenti della Polizia locale di Caponago, che hanno fermato il conducente fuorilegge durante una serie di controlli notturni nel fine settimana.

L'obiettivo dell'attività notturna (scattata dalle prime ore del pomeriggio per 12 ore consecutive) era quello di intercettare alcuni soggetti che erano soliti transitare per Caponago e i cui veicoli erano attenzionati dalle Forze dell'ordine, ma che purtroppo non erano mai stati fermati. Tra tutti i veicoli trattati, in particolare è stato fermato un'auto senza revisione, il cui conducente non aveva mai conseguito la patente e per giunta già recidivo sempre per la guida senza licenza.

Conducente nei guai

Il conducente è stato immediatamente inchiodato davanti alle proprie responsabilità, in quanto privo dei documenti richiesti dagli agenti del comandante Gabriele Garberoglio. Il veicolo è stato posto sotto sequestro per la futura confisca. Il guidatore, ovviamente, denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria e il proprietario del veicolo sanzionato per incauto affidamento.

"L'impegno per garantire sicurezza stradale da parte della Polizia Locale di Caponago è costante e massimo - il commento del sindaco Monica Buzzini - Il mio personale grazie a nome di tutti i cittadini onesti"

Preso anche un "pirata"

Non solo, perché nei giorni scorsi la Polizia locale aveva beccato anche un "pirata" della strada che un mese fa aveva provocato un incidente (fortunatamente senza feriti) lungo viale delle Industrie ed era scappato. A seguito della denuncia depositata dalla vittima, la Polizia locale si era mobilitata e grazie al sistema di videosorveglianza attivo sul territorio gli agenti hanno individuato il responsabile. Per lui una multa da 300 euro e la decurtazione di 4 punti dalla patente.