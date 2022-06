Si è messo al volante nonostante avesse bevuto, e anche molto. Solo che lungo via Europa a Bovisio, lo scorso sabato, ha incrociato gli agenti della Polizia locale.

Guida ubriaco a Bovisio, denunciato un 74enne

Insospettiti dall'andamento incerto dell'autovettura gli agenti hanno subito provveduto a fermarla intimando l'alto all'automobilista, un 74enne residente a Desio. Al momento della richiesta dei documenti la Polizia locale ha notato che il conducente emanava un alito fortemente alcolico, quindi il 74enne è stato sottoposto al pretest alcolemico, che ha fornito esito positivo.

Accompagnato in Comando per l'accertamento dello stato di ebbrezza, l'uomo è risultato positivo al test dell'etilometro con un tasso alcolemico molto elevato pari a 1,97 g/l. L'auto è stata dunque sottoposta a sequestro per confisca e l'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.

La sua patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione.