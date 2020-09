Guida ubriaco e danneggia due auto in sosta, denunciato. La Polizia Locale di Limbiate ha ritirato la patente a un 41enne residente in città

Aveva bevuto troppo e non riusciva a guidare, è finito contro due auto in sosta in viale Dei Mille, danneggiandole. E’ stato denunciato per guida in stato di ebbrezza il limbiatese di 41 anni fermato dalla Polizia Locale la scorsa settimana. Sottoposto all’alcol test dagli agenti, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 2,41 g/l

Il veicolo procedeva a zig zag

Nei confronti dell’automobilista sono subito scattati anche il sequestro del veicolo, una Lancia Y, e il ritiro della patente. A segnalare alla Polizia Locale l’auto che procedeva pericolosamente a zig zag sulle strade del territorio comunale è stato un collega operativo nel comando di un comune limitrofo. Gli agenti di piazza V Giornate sono subito intervenuti e hanno fermato il veicolo

