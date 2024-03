Guida ubriaco e senza assicurazione, via la patente. Il conducente è stato fermato dalla Polizia Locale e il veicolo sottoposto a sequestro

Via la patente

Patente di guida ritirata e auto sequestrata al conducente di una vettura fermato dalla Polizia Locale di Limbiate. L'uomo è risultato positivo all'alcol test e il veicolo sprovvisto di copertura assicurativa

L'auto fermata dalla Polizia Locale

Sabato pomeriggio, a seguito di un controllo del territorio e a fronte del rafforzamento dell'impianto di videosorveglianza e lettura targhe, veniva segnalato e successivamente individuato un veicolo privo di copertura assicurativa. Gli agenti del comando di Polizia Locale hanno fermato e controllato il mezzo notando che il conducente manifestava sintomi correlati ad un eventuale uso di alcol.

Conducente positivo all'alcol test

Con l'etilometro già presente a bordo dell'auto di servizio il conducente veniva sottoposto dagli agenti all'esame dal quale risultava in stato di ebrezza con tasso alcolemico due volte oltre il limite consentito. All'automobilista è stata quindi ritirata la patente di guida per la successiva sospensione. Il veicolo invece è stato sottoposto a sequestro per la mancata copertura assicurativa