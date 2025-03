Guidava con la patente revocata un anno fa: multa da 5mila euro

Guidava con la patente revocata da circa un anno. Beccato dagli agenti della Polizia Locale di Meda, è stato sanzionato e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

Guidava con la patente revocata

E’ successo stamattina, giovedì 13 marzo 2025, quando i vigili, attraverso l’apposito tablet che rileva i veicoli sprovvisti di revisione e/o assicurazione, hanno intercettato un’auto il cui proprietario risultava che non poteva guidare in quanto la patente di guida gli era stata revocata.

Multa da 5mila euro e fermo amministrativo

Hanno quindi provveduto a fermarlo in via Indipendenza e a procedere con gli accertamenti. S.C., 62 anni, residente in città, si è beccato una multa da 5mila euro. Il veicolo, che tra l’altro è risultato sprovvisto di revisione, è stato sottoposto a fermo per tre mesi.