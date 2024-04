Guidava con la patente scaduta da 40 anni

Guidava l’auto con la patente scaduta da 40 anni. E’ la singolare scoperta emersa dagli accertamenti della Polizia Locale di Bovisio Masciago nei confronti di un automobilista di 73 anni residente a Cesano Maderno che è stato fermato nei giorni scorsi.

Il conducente è stato sottoposto ad un controllo alla rotonda di via Europa dopo che le telecamere al varco stradale avevano rilevato che il veicolo era sprovvisto di revisione.

Durante gli accertamenti è emerso che l’uomo non aveva rinnovato la patente dagli anni Ottanta. Dai controlli in Motorizzazione si è rilevato che dopo aver conseguito la patente aveva proceduto con un rinnovo dieci anni dopo, poi però non vi sono più tracce del documento di guida. Si è scoperto anche che esiste un omonimo del cesanese con l’unica differenza della residenza, Cinisello Balsamo.

Nel caso di questo 73enne invece risulta tutto in regola. Omonimia che era già nota al conducente fermato poiché lo ha confermato lui stesso alla Locale, però non è riuscito a dimostrare agli agenti di aver rinnovato il documento di guida nel corso degli anni. Non potendo dunque ricostruire la storia della patente, la Polizia Locale ha contestato al 73enne fermato la violazione per guida senza patente con contestuale segnalazione alla Prefettura.