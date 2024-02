Guidava l'auto senza aver mai conseguito la patente: multa di oltre 5mila euro

Guidava l'auto, un'utilitaria, senza aver mai conseguito la patente. Si è beccata una multa di 5.100 euro una 30enne di San Giuliano Milanese fermata dagli agenti delle Polizie Locali di Meda e Seveso, impegnati in un servizio di controllo congiunto.

Controlli all'uscita della Milano-Meda

Proseguono, infatti, i controlli serali degli agenti di entrambi i comandi nelle zone più trafficate delle due città, finalizzati a contrastare la guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, in particolare, gli agenti ai comandi di Claudio Delpero e Roberto Curati si sono concentrati sulle aree in prossimità della Milano-Meda, per controllare i veicoli in uscita dalla superstrada.

In via Isonzo a Seveso beccata una 30enne senza patente

Martedì e mercoledì sera, 13 e 14 febbraio 2024, gli agenti si sono posizionati in via Tre Venezie, al Polo di Meda, e in corso Isonzo a Seveso, fermando per accertamenti una quarantina di veicoli. A Seveso è stata fermata una 30enne di San Giuliano Milanese risultata sprovvista di patente di guida, non perché l'avesse dimenticata a casa, bensì perché non l'aveva mai conseguita.

Multa da 5.100 euro e fermo del veicolo

E' stata pertanto sanzionata con 5.100 euro di multa (che scende a 3.570 se pagata entro cinque giorni) e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.