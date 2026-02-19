Guidava nonostante la patente revocata da 15 anni, multato 72enne. Ora dovrà pagare più di cinquemila euro di multa, la Polizia Locale ha anche fermato l’auto per tre mesi

Fermato senza patente

Ennesimo conducente pizzicato senza patente dalla Polizia locale di Bovisio Masciago: mercoledì, poco dopo le 16,30 gli agenti impegnati in un servizio di controllo in via Desio hanno fermato una Fiat 500 dove c’era alla guida un 72enne residente a Lentate sul Seveso. L’anziano ha accostato a lato strada come richiesto dagli agenti ma nel momento in cui doveva mostrare patente e libretto il suo atteggiamento è cambiato, diventando più aggressivo.

Revocata nel 2011

Il motivo di tanto nervosismo era appunto che il pensionato non aveva la patente perchè gli era stata revocata nel maggio 2011. Il veicolo invece, di proprietà della sorella 70enne residente a Varedo, era pienamente in regola.

Multa e via l’auto

Secondo quanto previsto dal Codice della Strada, il 72enne dovrà ora pagare una multa di 5.100 euro. Se nel biennio non risulterà pagata e se verrà fermato per altri controlli, scatterà la denuncia penale. Insieme alla multa è stato disposto anche il fermo del veicolo per 3 mesi.