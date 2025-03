Nella serata di giovedì 27 marzo, la Polizia Locale di Seregno ha arrestato un uomo di 47 anni per possesso di documenti contraffatti validi per l'espatrio.

Guidava senza aver conseguito la patente e con documenti contraffatti

L'arresto è avvenuto durante un posto di controllo in via Briantina, quando una pattuglia ha fermato il conducente di un veicolo segnalato dal sistema di lettura targhe per irregolarità nella revisione.

Alla guida della berlina c'era un uomo che ha dichiarato di non aver mai conseguito la patente. Durante il controllo, ha esibito una carta d’identità rumena che, dopo un’analisi approfondita di un agente esperto nel falso documentale e grazie a strumenti specifici, è risultata contraffatta.

Accompagnato al comando per ulteriori accertamenti, l’uomo è stato identificato grazie ai documenti forniti dalla compagna e alle successive formali operazioni di fotosegnalamento: si tratta di un cittadino moldavo domiciliato a Seregno irregolare sul territorio italiano e con precedenti per reati contro la fede pubblica. L’uomo veniva così tratto in arresto per possesso e fabbricazione di documenti falsi validi per l’espatrio; l’arresto veniva convalidato il giorno seguente durante il giudizio per direttissima.

L'uomo è stato inoltre deferito per la presenza irregolare nel territorio nazionale nonché destinatario di una sanzione amministrativa fino a 5000€ per la guida senza patente con contestuale fermo amministrativo del veicolo.