Guidava senza patente, inseguito e sanzionato. A bordo dell’auto c’erano tre persone, il conducente 54enne dovrà pagare due multe salate

Non si è fermato al posto di controllo

Inseguito e bloccato dopo aver saltato l’alt della Polizia locale, si è scoperto che stava guidando senza patente. Dovrà pagare due multe salate l’automobilista 54enne, di origine cinese, che venerdì non si è fermato ad un posto di controllo sulla Nazionale dei Giovi, a Bovisio Masciago.

L’inseguimento

Nel momento in cui gli agenti hanno alzato la paletta per far fermare il veicolo che procedeva in direzione di Cesano Maderno, il conducente alla guida di una Fiat 500 ha accelerato e poco dopo ha svoltato a sinistra. E’ partito un inseguimento nella zona industriale al confine con Limbiate che si è concluso nel parcheggio del centro commerciale di via Monza, a Limbiate.

La donna scesa dall’auto e fuggita

Poco prima, in via Salerno, gli agenti hanno visto scendere dal lato del passeggero una donna che è scappata a piedi. L’inseguimento dell’auto invece si è concluso pochi metri dopo, quando il 54enne alla guida si è visto chiudere le vie di fuga dalle vetture di servizio del comando cittadino.

Non aveva la patente

Dai controlli è emerso che l’automobilista, con dimora a Bovisio ma non ancora la residenza, non aveva mai conseguito la patente. In auto c’era anche una ragazza, pure lei cinese, di 26 anni, residente a Palermo. La giovane scappata a piedi invece, poi rintracciata e fermata, è una 37enne loro connazionale che abita in città.

Le sanzioni

Al 54enne è stata contestata la guida senza patente, quindi dovrà pagare un’ammenda di cinquemila euro. Riceverà anche una multa (che va dai 200 ai 600 euro a discrezione del prefetto) per non essersi fermato all’alt della Polizia locale. Nessun provvedimento invece nei confronti della società cinese con sede a Milano e proprietaria dell’auto perché ha dimostrato al comando cittadino che era stata noleggiata ad un negozio del centro commerciale e non al 54enne sorpreso a guidare senza patente.