Guidava senza patente un furgone sequestrato, beccato dalla Polizia locale

Guidava un veicolo posto sotto sequestro, senza assicurazione, senza revisione. Non aveva nemmeno la patente, che gli era stata ritirata. E’ stato beccato a Veduggio, denunciato e pesantemente sanzionato dagli agenti della Polizia locale.

Preso grazie alle telecamere

Nei guai G.J., classe 1977, individuato grazie all’«occhio» del sistema di lettura targhe attivo in paese. Sabato scorso è suonato l’allarme nel comando di via Roma: le telecamere avevano rilevato il passaggio di un mezzo da lavoro - un «Renault Kangoo» - irregolare. Gli agenti Luca Curci e Gabriele Trevisanutto hanno immediatamente iniziato le ricerche. Ricerche andate a buon fine perché la pattuglia è riuscita a raggiungere e fermare l’autocarro. La lista di violazioni, come anticipato, si è fatta lunga: privo di assicurazione e revisione, il mezzo era sottoposto a sequestro e doveva quindi rimanere parcheggiato, non certo circolare per la strada. Non è finita perché pure il 47enne al volante si trovava nel posto sbagliato: vietato per lui guidare in quanto privo di patente che gli era stata ritirata.

Denunciato e multato

Quella di sabato, per di più, non era nemmeno la prima volta che veniva pizzicato nelle medesime condizioni dalle forze dell’ordine. Ecco allora che gli sono state contestate la guida senza patente e la violazione dei sigilli; il «Kangoo» è stato confiscato. Pesanti anche le conseguenze sul portafoglio: G.J. dovrà sborsare oltre 2 mila euro per le due multe meritate.