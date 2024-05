Con un’ordinanza del 25 gennaio ha disposto l’archiviazione del verbale con cui i Carabinieri di Bellano nel settembre 2022 avevano contestato a una 43enne tatuatrice di aver svolto l’attività abusivamente.

Ha archiviato un verbale dei Carabinieri a una tatuatrice: indagato Massimo Vergani

Per questo provvedimento il sindaco di Dorio (Lecco), il cesanese Massimo Vergani, 72 anni, volto stranoto della vita politica e amministrativa cesanese, è indagato dalla Procura di Lecco per l’ipotesi di reato di abuso d’ufficio. La professionista, nata e cresciuta a Cesano, sarebbe stata colta a svolgere l’attività all’interno di un bar-ristorante di Dorio ed è stata raggiunta da una sanzione amministrativa di 5mila euro per mancanza della Scia, la Segnalazione certificata di inizio attività da presentare al Comune.

Presa visione degli scritti difensivi, Vergani ha deciso di annullare la sanzione:

«Le memorie difensive dimostrano l’inconsistenza e l’inesattezza della contestazione della violazione e dunque, come confermato dal parere legale fornito dal legale a cui si è affidato l’Ente per una consulenza in merito, si ritiene necessario dover procedere alla archiviazione della violazione», ha messo nero su bianco nell’ordinanza finita al centro dell’indagine.

La Procura vuole vederci chiaro e capire se non abbia influito il fatto che Vergani è molto amico della mamma della 43enne, Giusy Ricca, altro volto noto della politica cesanese (è stata l’ultima presidente del Circolo di Fratelli d’Italia, oggi commissariato). Giovedì mattina della scorsa settimana i Carabinieri della Compagnia di Lecco si sono presentati nella sede comunale del piccolo comune dell’Alto Lago per una perquisizione. Quindi, lasciato il Municipio accompagnati dal sindaco Vergani, hanno eseguito anche una perquisizione a casa sua. Sembra che i militari abbiamo prelevato della documentazione e un computer portatile. Serviranno a fare luce sulla vicenda.

Vergani "Totale fiducia nella magistratura"

Sereno Vergani:

«Per chiarezza, la questione verte su una sanzione amministrativa elevata dai Carabinieri di Bellano e da me annullata quale organo competente, perché, da parere legale, non sussistevano i presupposti in fatto e in diritto per confermarla. La questione è in mano alla magistratura, in cui ripongo la mia più totale fiducia».

Così l’avvocato Laura Redaelli, difensore di fiducia del 72enne:

«Sono certa che si potrà fare piena luce sulla vicenda, inquadrandola nel suo corretto alveo normativo. Non entro nel merito dei fatti, voglio però precisare che non riguardano alcuna nuova attività commerciale, bensì la presunta applicazione di un tatuaggio al di fuori della sede professionale. Un episodio del tutto banale a cui ha fatto seguito la vicenda giudiziaria che ha molto provato il sindaco, ma che verrà presto chiarita».

Vergani, a lungo protagonista della vita amministrativa e politica cesanese, è sindaco di Dorio da cinque anni, quando nel maggio 2019 è riuscito a spuntarla sullo sfidante per soli sei voti, grazie al consenso di 101 elettori. Eletto con una civica, nel 2020 ha annunciato l’adesione a Fratelli d’Italia e, in vista delle elezioni amministrative di giugno, ha deciso di ricandidarsi in cerca del bis.

Classe 1952, impegnato in politica dal 1975, Vergani è stato consigliere comunale a Cesano Maderno dal 1980 al 1995, a Nova Milanese dal 1999 al 2003 ed è stato pure consigliere provinciale, dal 2009 al 2014, della neonata Provincia di Monza e Brianza. A Cesano Maderno è stato anche vicesindaco dal 1986 al 1990.

Ha trasferito la residenza a Dorio, il suo luogo del cuore, nel maggio 2019, in concomitanza con le elezioni comunali che lo hanno incoronato sindaco del paesino che conta poco più di 300 abitanti.