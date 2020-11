Ha chiesto un’autocertificazione speciale per Babbo Natale al premier Conte, domani ospite a “I Fatti Vostri”

Ha chiesto al premier Conte un’autocertificazione speciale per Babbo Natale, domani, lunedì 16 novembre, il piccolo Tommaso sarà ospite della trasmissione “I Fatti Vostri” su Rai 2.

Una bella “favola” che ha regalato un sorriso ai più piccoli

La trasmissione condotta da Giancarlo Magalli intorno alle 11.30 sarà in collegamento con Cesano Maderno per raccontare la bella “favola” che in questo momento triste dovuto alla pandemia ha regalato un sorriso ai più piccoli. In settimana, poi, è arrivata anche la risposta del premier. L’appello di Tommaso aveva commosso i cuori di tutti. Il bimbo, che ha 5 anni, si era fatto portavoce qualche giorno fa della principale preoccupazione di tutti i bambini. “Ma Babbo Natale, con il lockdown, potrà passare di casa in casa a consegnare i regali o forse meglio chiedere un’autocertificazione speciale? La mamma, Elena, ha pensato al resto. Seguendo il desiderio del piccolo Tommy ha preso il computer e ha messo “nero su bianco” in una email tutte le preoccupazioni del suo bambino. Email inviata direttamente al premier Giuseppe Conte, che giovedì ha risposto.