Ha prestato servizio a Carate il Vigile del Fuoco eroe intervenuto a Colico

"Sognavo di fare questo lavoro da quando avevo 3 anni", ci ha detto Ivano Ghidoni, il 45enne di Cesate, il Vigile del Fuoco eroe che ha prestato servizio anche a Carate Brianza. Assieme alla sua compagna, medico anestesista Debora Palmisano sono intervenuti e hanno provato a soccorrere le tre persone che ieri pomeriggio si trovavano nella macchina che si è ribaltata nel lago a Colico, nei pressi dell'Abbazia di Piona.

Ivano Ghidoni ha 45 anni, abita a Cesate con la sua compagna e i suoi tre figli. E' una mattinata incasinata la sua, perché dopo l'intervento di ieri pomeriggio a Colico, il suo telefono non smette di squillare. Lui accoglie giornalisti, dirigenti e colleghi con un sorriso che sa di umiltà e grande spirito di sacrificio. Lui, che questo mantello da supereroe non l'avrebbe mai voluto indossare. Ma oggi è la sua giornata.

Infatti, nel 2003 ha fatto tutto il percorso per entrare nel corpo dei Vigili del Fuoco volontari. Inizialmente ha prestato servizio a Carate Brianca, poi a Garbagnate Milanese. Nel 2016, poi, è "diventato effettivo", ha vinto il concorso ed effettuato il corso a Roma. La prima destinazione è stata Alessandria: lui è stato nella squadra protagonista della tragedia di Quargnento.

Tornato nel Comando di Milano ha presto servizio a Seregno, a Rho e poi in via Sardegna, la sua "massima aspirazione".

Si trovava in gita con la famiglia nei pressi dell'Abbazia di Piona, voleva provare il tipico liquore che viene prodotto in quella zona, "Le gocce imperiali". Al termine della visita stava tornando verso il parcheggio quando ha sentito un tonfo e delle urla:

"Mi sembrava come se un enorme masso stesse cadendo giù dal dirupo e poi ho sentito urlare 'E' caduta un'auto nel lago!'. A quel punto invece di risalire verso il parcheggio sono corso verso la scarpata, era una strada impervia che dà dritto sul lago. Mentre correvo ho chiamato il 112 e mi sono qualificato come Vigile del Fuoco del Comando di Milano e ho provato a spiegare dove mi trovavo. Poi sono arrivato all'acqua e la macchina distava 20 o 30 metri dalla costa. Inizialmente l'acqua arrivava alle ginocchia, poi ho dovuto nuotare".

Mentre lui si avvicinava all'auto ribaltata, sua moglie e suo cognato raggiungevano il lago da un'altra strada e, assieme ad un parente delle persone che si trovavano in macchina, sono intervenuti.

"Non è stato facile. Faceva freddo, non sapevo quante persone fossero dentro l'auto. Il primo che sono riuscito ad estrarre era l'uomo seduto nel sedile posteriore. Non appena lo abbiamo tirato fuori l'abbiamo posizionato sul fondo della macchina, come fosse un piano e mia moglie e mio cognato, che nella vita è un operaio, hanno cominciato con il massaggio cardiago. Successivamente abbiamo provato con molta fatica ad aprire le altre portiere. Nel posto del passeggero c'era la donna, ma era legata dalla cintura e ho fatto fatica a slegarla. Ad aiutarmi un pescatore che si trovava in quella zona, che dalla sua barca mi ha lanciato un coltello. Così abbiamo estratto anche lei".