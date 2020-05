Ha riaperto la biblioteca civica di Vimercate. Nuovi orari e nuove regole da rispettare per usufruire dei servizi della struttura.

Ha riaperto oggi, mercoledì 27 maggio, la biblioteca civica di Vimercate, dopo il lungo stop dovuto al lockdown.

Dunque dalle 9.30 di questa mattina è possibile tornare a prenotare e ritirare i libri ma seguendo nuove regole dovute all’emergenza sanitaria ancora in corso.

Orari

Nel dettaglio la biblioteca osserverà il nuovo seguente orario:

Lunedì e giovedì: 14.30 – 19.00

Martedì, mercoledì e venerdì: 9.30 – 12.30 ; 14.30 – 19.00

Sabato: 9.30 – 12.30 ; 14.30 – 18.00

Regole

Per tutelare la salute di tutti occorre rispettare 5 regole fondamentali per accedere ai servizi bibliotecari:

– Mantenere sempre le DISTANZE di sicurezza

– Indossare sempre MASCHERINA e GUANTI

– Restituire i libri nel BOX esterno o sul CARRELLO predisposto dai bibliotecari. I libri resteranno in quarantena per 3 giorni prima di essere scaricati e nuovamente movimentati. I prestiti in corso verranno prorogati fino al 7 giugno. Le tariffe per ritardata consegna sono sospese quindi non è necessario recarsi in biblioteca per restituire i libri.

– Prenotare i libri da casa per evitare la coda in biblioteca. Ecco il link al catalogo:

– Continuare ad utilizzare il servizio della biblioteca digitale sempre aperta MLOL media library on Line.

Per ulteriori informazioni visitare il sito web del Comune di Vimercate

