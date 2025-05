E’ salva grazie alla sua farmacista: Loredana Cesana, 77 anni, molto conosciuta a Robbiano, lunedì mattina si è recata nella farmacia di via Monte San Michele perchè non si sentiva molto bene e grazie ad Eleonora Romano, che insieme alla mamma Emma Pozzoli gestiscono l’attività, è ancora viva. Ora è all’ospedale di Desio, ma ha rischiato di non farcela a causa di un infarto.

Ha un infarto in corso, ma si salva grazie alla farmacista

La robbianese si è recata in farmacia, dopo una notte difficile, passata tra dolori e molta paura, accompagnata dal marito Pinuccio Gerardie fortunatamente si è sottoposta ad un elettrocardiogramma, che è stato davvero provvidenziale.

«Per tutta la notte aveva avvertito una certa insofferenza, ma pensava ad una indigestione - ha spiegato la farmacista Eleonora Romano - ha pensato anche di andare al pronto soccorso, ma ha resistito e al mattino è arrivata da me, chiedendo di fare un controllo. Abbiamo fatto un elettrocardiogramma e attraverso la telerefertazione, capito immediatamente che aveva un infarto in corso. L’ho tranquillizzata per non farla spaventare e subito dopo, ho chiamato un’ambulanza».

Nel giro di pochi minuti i soccorritori del 118 sono arrivati in farmacia, hanno prestato le prime cure e poi hanno trasportato d’urgenza, la signora, all’ospedale di Desio.

«La situazione era piuttosto seria; mia moglie è stata portata in terapia intensiva ma nel corso dei giorni successivi ha iniziato lentamente a migliorare - ha raccontato Gerardi, ancora un po’ spaventato ma molto riconoscente nei confronti della farmacista che ha salvato la vita alla sua consorte - non finirò mai di ringraziare la dottoressa, che conosciamo molto bene da tempo. E’ stata la salvezza di mia moglie. Le devo una bella cena con il fidanzato. Per noi la farmacia di Robbiano è un punto di rifermento; ci rivolgiamo alle dottoresse non solo per prendere i farmaci, ma anche per fare esami, avere consigli o dei consulti. Ci fidiamo moltissimo di loro».

La farmacia della frazione da oltre 40 anni è un punto di riferimento per tanti residenti: dalle medicazioni, agli esami da fare o prenotare, ad una serie di servizi che lo staff dell’attività garantisce ai clienti di tutte le età.