Grande spavento questa mattina, lunedì 30 giugno, per una 54enne soccorsa in codice rosso in via Corsica a Seregno.

Ha un malore al volante e impatta contro un palo: soccorsa una 54enne

La donna si trovava al volante della sua auto quando intorno alle 8 ha accusato un malore e ha perso il controllo del mezzo che ha impattato contro un palo della luce.

Sul posto si sono subito portate ambulanza e automedica in codice rosso. La donna è stata valutata sul posto dagli operatori del 118 che hanno poi deciso di trasportare la 54denne in ospedale a Desio in codice giallo per ulteriori accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Seregno e i Vigili del fuoco.

Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri mezzi o persone.