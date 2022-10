Intervento di ambulanza e automedica nel pomeriggio di oggi, mercoledì 12 ottobre, a Giussano.

Ha un malore e cade dalla bici: soccorsi a Giussano

Secondo quanto riferisce l'Agenzia regionale emergenza urgenza i soccorsi sono stati allertati poco prima delle 15 per una donna di 53 anni caduta dalla bicicletta mentre percorreva via Fratelli Rossetti.

Immediatamente i volontari della croce bianca di Biassono si sono portati sul posto: dai primi accertamenti sembrerebbe che la donna abbia accusato un malore mentre si trovava sulla bicicletta e sia caduta a terra.

Le condizioni della 53enne, inizialmente apparse serie ma non gravissime, sarebbero purtroppo peggiorate con il passare dei minuti tanto che gli operatori del 118, dopo i primi accertamenti sul posto, hanno caricato in ambulanza la donna per poi trasportarla in ospedale in codice rosso.