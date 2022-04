Ha un malore e si accascia a terra: è gravissimo

Momenti di apprensione

Un uomo di 60 anni ha accusato un malore davanti all'ex ospedale di Besana. Elisoccorso sul posto

Si è improvvisamente accasciato a terra e le sue condizioni sono apparse immediatamente disperate tanto che i soccorritori gli hanno praticato il massaggio cardiaco pe cercare di salvarlo

A terra dopo il malore

L'allarme è scattato alcuni minuti prima delle 18, a Besana Brianza. Qui, in via Viarana, nei pressi dell'entrata dell'ex ospedale cittadino, un uomo di 60 anni si è improvvisamente sentito male ed è caduto rovinosamente a terra. I presenti hanno capito subito che l'uomo non era inciampato, ma che aveva avuto un malore e hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono sopraggiunti un'ambulanza della Croce rossa di Monza e l'elisoccorso: le condizioni del 60enne sono gravissime. I soccorritori hanno praticato all'uomo il massaggio cardiaco e stanno facendo il possibile per salvargli la vita