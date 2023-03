Ha una grave reazione allergica, arriva l'elisoccorso

Momenti di grande apprensione a Seregno dove è atterrato l'elisoccorso per soccorrere una donna di 40 anni che ha avuto una grave reazione allergica

La reazione allergica

L'allarme è scattato intorno alle 14.30 in via Sanzio a Seregno. Qui, infatti, una donna di 40 anni ha avuto una grave reazione allergica, probabilmente dovuta alle graminacee, e l'allarme è scattato in codice rosso. Sul posto, oltre a un'ambulanza e agli agenti della Polizia Locale di Seregno, è atterrato anche l'elisoccorso dal momento che la situazione pareva inizialmente molto grave. La quarantenne ha dichiarato di essere in cura contro l'allergia tanto da avere anche con se il medicinale. Gli agenti hanno portato in tutta fretta i medici atterrati con l'elisoccorso sul luogo dove si trovava la donna e le hanno fatto l'iniezione. La situazione fortunatamente è migliorata con il passare dei minuti tanto che l'allarme è stato declassato da rosso a giallo