Sul tetto dell’ex teatro con l’hashish, 18enne nei guai

Intervento della Polizia di Stato al Politeama dopo la segnalazione dei residenti. Sorpresi e sanzionati un seregnese e due ventenni di Sesto San Giovanni e della bergamasca

Salgono sul tetto dell’ex teatro Politeama di Como con cinque grammi di hashish. Tre ragazzi nei guai, uno è di Seregno

Seregnese sorpreso con hashish

La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio (giovedì 14 maggio), ha denunciato per invasione di terreni ed edifici un 18enne residente a Seregno e due 20enni, uno di Sesto San Giovanni e l’altro di Moio de’ Calvi, in provincia di Bergamo, con sanzione amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Alle 17.20 le volanti della Questura di Como si sono portate in via Gallio a Como, a seguito della segnalazione della presenza di tre soggetti sul tetto dell’ex teatro Politeama.

Tre ragazzi sul tetto dell’ex teatro

Gli agenti hanno subito iniziato a perlustrare l’area, trovando effettivamente i tre sul terrazzo dello stabile: sentendo un forte odore acre, riconducibile a quello di sostanza stupefacente, hanno proceduto a una più approfondita ispezione. Il 8enne e i due 20enni erano in possesso di circa cinque grammi di hashish. Accompagnati in Questura per gli ulteriori accertamenti, i ragazzi sono stati denunciati in stato di libertà per invasione di terreni ed edifici e sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.