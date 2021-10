Carnate

I fatti sono accaduti lo scorso giovedì al mercato di via Galieli: la donna ha sfilato 1000 euro a una 82enne

"Ho un pacco per sua nipote, mi deve dare 1000 euro": anziana truffata e derubata. La vergognosa vicenda è accaduta nei giorni scorsi a Carnate.

Si è avvicinata a una ultraottantenne e con la scusa di doverle consegnare un pacco per la nipote, le ha chiesto dei soldi. Peccato però che fosse una truffa. L’ennesimo vergognoso episodio ai danni di un’anziana è purtroppo avvenuto in settimana a Carnate, in via Galilei, proprio nel giorno di mercato. I fatti sarebbero dunque avvenuti giovedì intorno alle 9.30, quando una donna senza scrupoli è riuscita a circuire l'incolpevole 82enne riuscendo a sfilarle la non indifferente somma di 1000 euro.

