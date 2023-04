Rapina la farmacia di Varedo, arrestato 42enne

"Ho una pistola, consegnami i soldi": 42enne rapina la farmacia di Varedo. L'uomo è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri nella vicina area ex Snia

Rapina la farmacia di Varedo

“Sotto la felpa ho una pistola, consegnami i soldi”. Con questa minaccia ieri mattina, venerdì, la farmacista è stata terrorizzata da un uomo con il cappellino che ha rapinato la farmacia di Via Umberto I di Varedo. Una mossa fugace che ha permesso al furfante di impossessarsi di una sola banconota da 50 euro presente all’interno della cassa. L’uomo si è poi allontanato velocemente, facendo perdere le proprie tracce.

Rintracciato nell'area Snia

Grazie alla descrizione fornita dalla vittima e con l’aiuto del sistema di videosorveglianza presente all’interno dell’esercizio pubblico, i carabinieri della Stazione di Varedo hanno avviato immediatamente le ricerche, estese anche nell’area dell’ex Snia dove, poco dopo, è stato rintracciato l’uomo, arrestato in flagranza dai Carabinieri per il reato di rapina.

Accompagnato in carcere

Nel corso della perquisizione personale i militari non hanno trovato “la pistola” ma, dalla ricostruzione della dinamica criminosa, si ritine che in realtà l’uomo non fosse armato. Al termine delle operazioni, il 42enne è stato accompagnato in carcere a Monza come disposto dal Sostituto di turno della Procura della Repubblica di Monza.