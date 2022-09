I bambini rovinano il vaso in piazza e i genitori non fanno nulla, il sindaco "Insegnate loro il rispetto"

Non è andato proprio giù al sindaco Mauro Capitanio, l'episodio avvenuto ieri sera, lunedì 5 settembre, in piazza della Pace a Concorezzo.

I bambini rovinano il vaso in piazza, il sindaco "Insegnate loro a voler bene alla città"

Erano circa le 22.30 quando due bambini hanno rovinato un vaso presente in piazza sotto gli occhi dei genitori che non hanno fatto nulla per contenere il "gioco" (le immagini dell'episodio sono state catturate dalle telecamere comunali di videosorveglianza).

Il primo cittadino Capitanio ha voluto subito commentare l'episodio sottolineando l'importanza di insegnare la cura ed il rispetto per il patrimonio pubblico cittadino.

“Con piacere ogni giorno dalle finestre del Comune vediamo bambini e famiglie vivere con gioia e rispetto piazza della Pace che quotidianamente si trasforma in un luogo di socialità e di gioco- ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. Questo rappresenta sicuramente un segnale positivo di partecipazione alla vita della nostra città. In questo caso, però, il rispetto del patrimonio pubblico ha lasciato il posto alla noncuranza e a un approccio sciatto e annoiato verso la città".

L'invito alle famiglie

"L’invito che rivolgo alle famiglie - ha proseguito Capitanio - è quello di non abbassare la guardia su questo aspetto. Di insegnare ai bambini a voler bene alla nostra città e a rispettarla con azioni che partono anche e soprattutto dalle piccole cose come non distruggere le aiuole o non tirare pallonate alle luci sulle facciate degli edifici che si affacciano sulla piazza. Piazza della Pace continuerà, ovviamente, ad accogliere i giochi dei bambini e gli incontri dei ragazzi. Chiediamo ai genitori di collaborare per mantenere bella la nostra Concorezzo e per instillare quel giusto spirito di rispetto e attaccamento alla cosa pubblica nei nostri giovani concorezzesi”.

Piazza della Pace ma non solo

La scorsa settimana, fa sapere l'Amministrazione comunale, il sindaco Mauro Capitanio e il comandante della Polizia Locale Roberto Adamo hanno incontrato alcuni residenti del centro storico che hanno denunciato episodi di disturbo della quiete pubblica.

“Nei prossimi giorni verranno posizionati dei cartelli ad hoc sia in piazza Castello sia sul Monumento dei Caduti dove si ritrovano compagnie di ragazzi in tarda serata. Anche i servizi serali della Polizia Locale continueranno ad avere come focus quello di contenere episodi di disturbo della quiete pubblica- ha precisato il sindaco Capitanio-. Nel weekend mi sono recato sul posto e ho incontrato personalmente i ragazzi per chiedere la loro collaborazione invitandoli a mantenere un atteggiamento rispettoso nei confronti delle persone che abitano nella zona”.