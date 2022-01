I Carabinieri arrestano un ladro di rame

A Mezzago

Il tutto è accaduto a Mezzago in via dell’Industria: un cittadino notando alcune ombre presso un’azienda che realizza e vende prodotti e tecnologie per la saldobrasatura, ha allertato la Centrale Operativa dell’Arma di Monza, che prontamente ha inviato le pattuglie della Stazione di Bernareggio con l’ausilio di una pattuglia dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Vimercate. I militari hanno sorpreso il ladro all’interno del locale caldaie: l'uomo aveva divelto la porta e attraverso un foro praticato nella parete si era introdotto nel capannone da cui aveva asportato la refurtiva rinvenuta accatastata nei pressi del foro. Il soggetto è stato dunque tratto in arresto e a seguito del rito direttissimo sottoposto al divieto di dimora nella provincia brianzola.

Nel corso del medesimo servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni del vimercatese disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Monza e Brianza per garantire la sicurezza pubblica sono stati arrestati due soggetti per aver asportato ad un dipendente di un distributore di carburanti di Concorezzo il proprio monopattino elettrico.

La vittima mentre svolgeva le sue mansioni ha notato due soggetti che con disinvoltura afferravano il suo monopattino e si allontanavano: subito è stato allertato il 112 e la pattuglia dei carabinieri della Stazione di Vimercate ha rintracciato i due ladri traendoli in arresto. Anche per loro è stato disposto il divieto di dimora nella provincia.