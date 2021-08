I Carabinieri bloccano tre topi d'appartamento

I tre topi di appartamento erano pronti a “colpire”, ma sono stati intercettati e fermati dai Carabinieri di Desio

L'arresto dei tre topi d'appartamento

I tre ladri sono entrati in azione nei giorni scorsi. Appostati all’interno di un parcheggio pubblico a Desio dove erano presenti diverse autovetture, hanno atteso che i proprietari si allontanassero dalla loro auto per poi forzare la serratura della portiera. L'obiettivo, però, non era trafugare il veicolo, ma di impossessarsi delle chiavi di casa che i proprietari avevano lasciato all’interno dell’auto, per poi andare a svaligiare il loro appartamento a Desio. Infatti, i tre ladri, italiani di 30 45 e 50 anni, pregiudicati e domiciliari in zona, dopo aver forzato l’autovettura si sono impossessati di un navigatore satellitare e delle chiavi di casa presenti all’interno, per poi dirigersi velocemente verso l’abitazione con il chiaro intento di svaligiarla, approfittando dell’assenza dei proprietari.

L'intervento degli uomini dell'Arma

A quel punto, però, è stato provvidenziale l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Desio che, allertati da un cittadino che aveva notato quei soggetti aggirarsi con fare sospetto all’interno del parcheggio, sono riusciti a intercettare i tre uomini a bordo della loro autovettura mentre si trovavano già nei pressi dell’abitazione da svaligiare. Bloccati e trasportati nella caserma di via caduti di Nassirya a Desio, sono stati arrestati per il reato di furto aggravato. I tre soggetti, dopo l’udienza di convalida dell’arresto da parte del Tribunale di Monza, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni di residenza.