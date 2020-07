I Carabinieri di Giussano arrestano un 36enne per spaccio. L’uomo è stato sorpreso a cedere cocaina a due soggetti di 57 e 48 anni.

I Carabinieri di Giussano arrestano un 36enne per spaccio

Durante la scorsa notte, i militari della Stazione dei Carabinieri di Giussano, al termine degli accertamenti di polizia giudiziaria, hanno tratto in arresto il cittadino marocchino 36enne di Carugo per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nello stesso frangente sono stati anche deferiti alla Prefettura di Monza due cittadini italiani per uso di droga.

Nel dettaglio il 36enne è stato sorpreso, intorno alle due delle scorsa notte a Carugo, a cedere due dosi di cocaina di grammi 1,31 ad un 57enne di Alzate Brianza e ad un 48enne di Carate. Il 36enne straniero è stato portato in carcere a Como.

