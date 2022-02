A Meda

La bici era stata messa in vendita su Internet, i Carabinieri hanno incontrato e denunciato gli inserzionisti.

I Carabinieri gli ritrovano la bici rubata, il ragazzo li ringrazia con una lettera che li commuove. E' successo a Meda.

Gli rubano la bici nuova, liceale si rivolge ai Carabinieri

Probabilmente, forse senza davvero crederci, aveva ricordato il “possiamo aiutarvi”, motto da tempo scelto dall’Arma come messaggio per accompagnare la promozione istituzionale. Ma Alessandro, giovane liceale di Meda, quando qualche giorno fa al termine delle lezioni non ha più ritrovato nella rastrelliera del cortile interno della scuola la propria mountain-bike rosso sgargiante appena regalata, rattristito e amareggiato, insieme al proprio papà è andato a bussare alla porta della caserma dei carabinieri di Meda per raccontare l’accaduto. I militari hanno quindi accolto e consolato il ragazzo, ricevuto la denuncia del furto e, senza dare troppe speranze sulle possibilità di ritrovamento, lo hanno salutato.

La bici era stata messa in vendita su Internet

Il ragazzo però non si è perso d’animo e, insieme al fratello più grande, ha cominciato a cercarla sui molteplici siti internet fin quando, sulla pagina e-commerce di Facebook ecco apparire l’annuncio di vendita per 270 euro relativo a una mountain-bike Rollmar di colore rosso usata. I particolari delle foto però erano univoci: il campanello nero, il cavalletto posteriore, il porta-borraccia e il magnete del contachilometri. Senza alcun dubbio era la sua bicicletta.

I Carabinieri contattano gli inserzionisti e si presentano all'appuntamento

Alessandro è subito tornato indietro dai carabinieri con gli screenshot di quanto poc’anzi visto sulla rete. Non c’era da perdere un minuto poiché quella bici avrebbe potuto esser venduta al primo acquirente. Pertanto, uno dei carabinieri si è finto acquirente e ha contattato l’inserzionista per prendere accordi per visionare la bicicletta e acquistarla. L’indomani alle 18, all’appuntamento al binario uno della stazione ferroviaria di Lissone, si sono presentati due carabinieri in abiti civili che, non appena giunto il treno proveniente da Seregno per Milano Porta Garibaldi, hanno intercettato il venditore e la sua complice mentre scendevano dal treno con la bici rossa e, dopo essersi qualificati, li hanno bloccati e, con l’ausilio di una pattuglia in uniforme, hanno accompagnato i due in caserma.

Denunciati per ricettazioni in concorso

I due sono stati denunciati per ricettazione in concorso. Nella circostanza l’uomo, un pakistano 19enne incensurato, ha dichiarato che la bicicletta l’aveva acquistata per 100 euro da uno sconosciuto verosimilmente centrafricano per poi rivenderla in rete sulla pagina della propria compagna consenziente, 22enne ecuadoregna incensurata.

Alessandro ha ringraziato l'Arma con un messaggio commovente

Mentre stavano terminando le formalità del caso, i carabinieri hanno informato Alessandro che la bicicletta era stata recuperata. Lo stesso, il giorno dopo, si è presentato in caserma, è montato in sella alla mountain-bike e pedalando ha fatto rientro a casa, quanto mai contento per aver riavuto ciò che non si sarebbe mai aspettato. Ancora più contenti però sono stati i carabinieri della Stazione di Meda quando hanno letto la lettera di ringraziamento che il ragazzo aveva lasciato loro. La gratificazione ricevuta da quelle brevi, semplici ma spontanee parole non è quantificabile e trasmette l’essenza della diuturna missione portata avanti dall’Arma, molto spesso in silenzio e senza troppi proclami: dare ascolto a chi chiede aiuto. Pochi giorni dopo Alessandro, accompagnato dai suoi genitori, è stato ricevuto presso la sede della Compagnia di Seregno per un saluto di cortesia e in quell’occasione è stato ringraziato per le belle parole che ha voluto dedicare all’Arma.

La lettera di Alessandro