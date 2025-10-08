I Carabinieri sventano la rapina all’ufficio postale, doppio arresto

Pronti a entrare in azione e mettere a segno la rapina all’ufficio postale di Desio, in via Sempione, i Carabinieri li hanno fermati e arrestati in flagranza. Due gli uomini finiti in carcere che devono rispondere di tentata rapina in concorso.

I Carabinieri sventano la rapina alle Poste

E’ successo nella mattinata di martedì, 8 ottobre. Nel mirino la filiale del quartiere San Giovanni Battista. L’auto sospetta, una Golf, parcheggiata nelle vicinanze, ha fatto scattare i controlli dei Carabinieri, prima dell’orario di apertura. In seguito alle verifiche della targa è risultato che l’auto era stata rubata a Cormano, a novembre dello scorso anno. Da qui l’intervento degli uomini dell’Arma che hanno fermato i due, entrambi milanesi e già noti alle Forze dell’ordine, uno, da quel che è emerso, già sottoposto a sorveglianza speciale e con obbligo di soggiorno a Milano. Nella Golf i militari hanno rinvenuto un coltello a serramanico e materiale che sarebbe servito per travisare il volto.

Le indagini vanno avanti

Intanto, i Carabinieri hanno anche proceduto e approfondito le indagini per capire se ci fosse un legame con altre rapine avvenute nei mesi scorsi e compiute con una Golf. Tra i colpi all’attenzione degli investigatori la rapina avvenuta a Carimate a giugno, con un maxi bottino.