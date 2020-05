I cardellini sono nati nella cassetta della posta

Ha aperta la cassetta della posta e all’interno non c’erano lettere ma otto cardellini appena nati. Una splendida sorpresa per la proprietaria di una casa di Capriano, frazione di Briosco.

La cova nella cassetta della posta

Da giorni le immagini della cova dei falchetti sul Pirellone, a Milano, sta catturando l’attenzione dei media nazionali. Ieri sera, a Capriano, un’altra, tenerissima, immagine di vita nuova. Otto cardellini, con i becchi aperti in attesa di cibo, sono stati trovati nella cassetta della posta di una casa della frazione.

“Una sorpresa nella cassetta della posta, troppo belli, la natura fa il suo corso”, ha commentato la fortunata brioschese sui social.

Simbolo della Passione

Il cardellino, celebre per il suo canto, è tra i protagonisti dell’iconografia classica. Nella mitologia greca, Atena trasformò una delle Pieridi, Acalante, in un cardellino perché aveva osato sfidare le Muse nel canto. Nella cultura pagana, fatta propria anche dal Cristianesimo, è anche il simbolo dell’anima che vola via con la morte del corpo.

Il cardellino è inoltre simbolo della Passione: avrebbe cercato di estrarre le spine della corona che trafiggeva il Cristo crocifisso, pungendosi e provocandosi così la sua tipica macchia rossa. Raffaello Sanzio lo dipinse, tra il 1505 e il 1506, nella Madonna del Cardellino: San Giovanni Battista e Gesù Bambino giovano con un cardellino, rappresentanza della futura Passione.

TORNA ALLA HOME