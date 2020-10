I cittadini contagiati a Usmate salgono in totale a 90. Una classe in quarantena alla Luini

Aumentano i casi di residenti a Usmate Velate positivi a Coronavirus. Il numero totale di contagi dall’inizio della pandemia è salito a 90, complici le 24 nuove positività registrate dall’ultimo aggiornamento della scorsa settimana.

I cittadini contagiati a Usmate salgono in totale a 90

L’80% di queste persone sta affrontando la malattia presso il proprio domicilio e si sono già

verificate delle guarigioni fra i contagiati delle ultime settimane. Hanno contribuito purtroppo all’incremento numerico anche le positività riscontrate all’interno della Casa Famiglia presente sul territorio. La situazione è costantemente monitorata dal Comune, che l’ha seguita fin dall’inizio offrendo ogni supporto necessario alle persone poste in isolamento all’interno della struttura.

Inoltre, da ieri una classe della scuola media Luini è stata posta in quarantena per un caso di

positività accertata fra gli alunni.

Riattivati i servizi alla popolazione

“L’evolversi del contagio è testimoniato dai numeri crescenti nel corso del mese di Ottobre, un

andamento certamente preoccupante che testimonia come il virus sia tornato a circolare con

particolare insistenza – sottolinea Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – in accordo con la struttura municipale abbiamo predisposto la riattivazione dei servizi alla popolazione già previsti nel corso del mese di marzo e aprile. Occorre agire con responsabilità e prudenza, mettendo in atto ogni comportamento che possa contribuire a tutelare la salute propria e degli altri”.

Chi chiamare

Le persone in isolamento domiciliare o in quarantena, sole e senza rete parentale o amicale, che hanno necessità di acquistare farmaci, generi alimentari o beni di prima necessità, possono

telefonare al Servizio Sociale del Comune di Usmate Velate al numero dedicato 039-6757036. Il numero di telefono è attivo nei seguenti giorni e orari: dalle ore 9.00 alle ore 12.30, da lunedì a venerdì.

Il servizio sarà gestito da personale comunale, che fornirà tutte le indicazioni per poter usufruire del servizio.

Il personale non potrà fornire informazioni di carattere sanitario, ma esclusivamente comunicazioni di tipo socio-assistenziale legate a specifici servizi di ambito locale.

