I Codici di Leonardo da Vinci arricchiscono la biblioteca di Cornate. Importante e prestigiosa aggiunta nel catalogo della civica.

Nei mesi scorsi, infatti, la biblioteca civica ha presentato la domanda per usufruire del bonus messo a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, ottenendo 10.000 euro da spendere nell’acquisto di nuovo materiale. Risorse che la civica ha indirizzato verso 104 nuovi libri per bambini e 75 per adulti, acquistati da due piccole librerie monzesi: una scelta che dimostra grande attenzione per il commercio locale, messo a dura prova dalla pandemia. Tra i testi scelti ci sono anche due Codici di Leonardo da Vinci (in entrambi i casi si tratta di facsimile dell’originale numerati a mano): il Codice Trivulziano e il Codice sul volo. Molto interessante anche un volume dedicato alla figura di Raffaello: di grande formato e qualità grafica, il testo è corredato da una serie di immagini che rappresentano nel migliore dei modi la “storia” artistica del pittore. Presente anche un catalogo ragionato delle opere.

Ovviamente soddisfatta l’Amministrazione comunale, che sul sito ufficiale del Comune ha spiegato le operazioni di acquisto compiute nelle scorse settimane.

“Si è deciso di destinare i fondi anche per l’acquisto di volumi già in parte presenti nel patrimonio librario della biblioteca, per completare un corpo documentario particolare: si tratta delle Appendici della Grande Enciclopedia Treccani – si legge sul sito – L’occasione ci è sembrata unica per dotarci anche di altre opere Treccani di grande pregio, per molto tempo ambite e per le quali, negli anni scorsi, avremmo dovuto fare richieste di ingenti variazioni di bilancio, non evadibili per comprensibili altre urgenze. Vagliata un’ampia proposta da parte di un agente della casa editrice Treccani e con la mediazione di una libreria di Vimercate, abbiamo scelto opere che costituiranno in primis un investimento culturale per la dotazione libraria della nostra biblioteca, e saranno una sicura base di approfondimento per studenti, lettori, ma anche per esperti che si occupano di specifiche conferenze e iniziative a tema. Queste opere saranno disponibili alla sola consultazione in sede: per alcune di queste sarà necessaria l’assistenza degli operatori”.