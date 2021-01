I decessi per Covid nella casa di riposo Padre Masciadri salgono a 22. Attualmente dei 43 anziani ospitati nella casa di riposo della Congregazione Suore Infermiere di San Carlo, i positivi al Covid-19 sono dieci.

Aumentano i decessi nella casa di riposo Padre Giovanni Masciadri di Seveso. A darne notizia è stata l’Amministrazione comunale dopo essere stata informata direttamente dalla Residenza Sanitaria Assistenziale di via Giovanni Fantoni dove nelle ultime settimane 22 persone sono decedute anche per “coronavirus” associato ad altre patologie.

Il computo – si legge nella nota comunale – assomma ospiti e pazienti deceduti nella struttura con i ricoverati nei vari ospedali della zona e si riferisce sia ai residenti nel Comune di Seveso che ai non residenti.

La situazione

Attualmente, dei 43 anziani ospitati nella casa di riposo della Congregazione Suore Infermiere di San Carlo, i positivi al Covid-19 sono 10 (tutti in buone condizioni di salute), mentre 22 sono guariti. Altri 6 pazienti sono ancora ricoverati nelle cure subacute per terminare il percorso in attesa della negativizzazione per rientrare in struttura.

I parenti vengono aggiornati quotidianamente e sono stati informati dell’adesione della RSA alla campagna vaccinale antivirus per la quale si è in attesa di ulteriori comunicazioni dell’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza per le modalità di vaccinazione.

Rispetto delle procedure

“Esprimo le più sentite condoglianze ai familiari degli ospiti della casa di riposo che non ce l’hanno fatta a sconfiggere questo maledetto ‘coronavirus’ – dichiara il sindaco Luca Allievi – Il nuovo anno si apre però con le rassicurazioni ricevute riguardo al fatto che i residenti nella struttura contagiati si sono in maggioranza negativizzati o sono ancora positivi ma comunque asintomatici o paucisintomatici. Nonostante il periodo festivo gli operatori della RSA stanno continuando a mantenere attenzione sulle procedure previste dall’ATS in questo genere di situazione, sia per quanto riguarda gli ospiti sia per quanto riguarda il personale. La responsabile della casa di riposo, Madre Anna Maria Gobbo, e la responsabile medico Federica Pallavicini, stanno garantendo non solo il rispetto delle regole sanitarie in vigore, ma stanno profondendo quell’amore, quella misericordia, quello spirito di fiducia che non possono mai mancare soprattutto in momenti difficili come questo in ogni comunità. Assieme a loro e al personale della struttura, attendiamo con speranza di poter rivedere i nostri cari anziani abbracciati ai loro familiari, finalmente in sicurezza. L’Amministrazione Comunale continuerà a essere al fianco della RSA nel monitoraggio della situazione e nella comunicazione della sua evoluzione alla cittadinanza”.

Il Covid era entrato nella Casa di Riposo di Seveso ai primi di dicembre. Pochi giorni dopo, il 5 dicembre, la struttura aveva dato notizia dei primi decessi (LEGGI QUI LA NOTIZIA)

