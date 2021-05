I “Demas da fa” a Meda: tra i rifiuti spunta anche un panettone

I «Demas da fa» (diamoci da fare) hanno debuttato a Meda e tra i rifiuti è spuntato anche un panettone di Natale.

I Demas da fa a Meda

Domenica mattina il gruppo dei volontari impegnati a rendere un po’ più bello il territorio in cui viviamo ha effettuato un’operazione di pulizia lungo lo svincolo della Milano-Meda. «Armati» di guanti e sacchi i volontari, sia adulti che giovani, si sono ritrovati in via Vignazzola, al confine con Seveso, e hanno raccolto i rifiuti lungo lo svincolo della Milano-Meda, riempiendo oltre trenta contenitori.

Tra i rifiuti anche un panettone

E oltre ai rifiuti «tradizionali», come cartacce e bottiglie, hanno trovato portafogli vuoti (poi consegnati alle forze dell’ordine) e addirittura un panettone.