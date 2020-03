I famigliari di Fabrizio Marchetti in attesa dell’esito dell’autopsia

I famigliari di Fabrizio Marchetti, barista 32enne di Nova Milanese, venuto a mancare venerdì della scorsa settimana, si sono rivolti ai loro legali per fare chiarezza sulla condizione di salute del loro congiunto. Il giovane era, infatti, risultato positivo al tampone per il Coronavirus.

I famigliari vogliono accertare la causa della morte del 32enne

Hanno richiesto l’autopsia per capire quale sia stata la causa di morte del 32enne. Ad oggi, infatti, i famigliari non dispongono della cartella clinica. Comunque, la mamma, il padre, la sorella e il cognato sono in stato di quarantena. All’inizio di settimana scorsa Fabrizio Marchetti ha cominciato ad accusare dei malesseri riconducibili ad una normale influenza. Ma la temperatura ha sfiorato i 39 gradi così, dopo aver sentito il medico di famiglia, i genitori hanno deciso di chiedere aiuto al numero verde predisposto per il Coronavirus. Nella notte tra giovedì e venerdì l’ambulanza ha raggiunto l’abitazione e gli operatori hanno trasportato il giovane barista in ospedale. Venerdì, dopo un momento in cui sembrava che si fosse ripreso, il 32enne non ce l’ha fatta. «Il tampone è risultato positivo al Coronavirus – ci ha detto la mamma – Non ho potuto vederlo, né stargli vicino». Fabrizio, tempo fa, aveva avuto dei problemi di salute, di ritorno da un viaggio a Cuba e aveva contratto un’infezione alla gamba, che a lungo andare lo aveva debilitato.

Immenso il dolore per la scomparsa del giovane barista

Immenso il dolore per la scomparsa del barista che per anni con la mamma aveva gestito il bar “Pausa caffè” nel parco di Villa Vertua. Era conosciutissimo e molto apprezzato per il suo essere brillante, pieno di energia e di entusiasmo per la vita. Un ragazzo particolarmente generoso, che si è sempre prodigato per gli altri. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di affetto che in questi giorni sono giunti alla famiglia.