I famigliari lo cercano da giorni, trovato morto in casa a Seveso

Nella giornata di oggi, sabato 1 giugno 2024, la Polizia Locale di Seveso è intervenuta in via Talete per il rinvenimento di una persona deceduta.

Trovato morto in casa

Si tratta di un cittadino sevesino di 56 anni che da qualche giorno non dava notizia di sé ai familiari. L' uomo è stato rinvenuto esanime all'interno dell' abitazione in cui viveva da solo.

Disposta l'autopsia

Sul posto anche l'ambulanza e i Vigili del Fuoco. Poco dopo è giunto anche il medico del 118 che ne ha constatato il decesso. D'accordo con la Procura della Repubblica e con i sanitari è stata disposta l'autopsia per accertare nel dettaglio le cause della morte.