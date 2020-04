I fondi per i buoni spesa a Trezzo sono già finiti

Gli oltre 64mila euro che il Comune di Trezzo sull’Adda aveva ricevuto per i buoni spesa sono già esauriti. Hanno aiutato duecento famiglie.

In poco meno di venti giorni il fondo che il Governo aveva assegnato a Trezzo per l’erogazione dei buoni spesa per fronteggiare l’emergenza Coronavirus per le famiglie bisognose è purtroppo terminato. Ma grazie alla sinergia tra il Comune e il mondo del volontariato gli aiuti non si fermano. Ammontava a 64mila e 525 euro il contributo che all’inizio del mese era arrivato in città da Roma e i Servizi sociali si sono prontamente attivati mettendo in campo tutte le risorse disponibili, intervistando tutti i richiedenti che avevano compilato la domanda per verificarne i requisiti e distribuendo i buoni spesa in una manciata di ore dalla richiesta. Ma l’assistenza non si fermerà grazie alla sinergia con la Caritas e le associazioni del Terzo settore.

