I gemelli dell’Equipe di Cesano battono il virus e sfidano Ibrahimović VIDEO

I gemelli dell’Equipe di Cesano battono il virus e sfidano Ibrahimović

Cosa può fare un fuori classe come Zlatan Ibrahimović? Può mettere una mascherina e richiamare tutti a fare altrettanto per preservare la salute di ognuno. E cosa possono fare due bambini di una piccola squadra di calcio brianzola? Copiare il loro idolo certamente e aprire il cuore di tutti.

Non teme confronti il video pubblicato oggi, martedì 3 novembre, sull’account Instagram dell’Equipe 2000 di Cesano Maderno, una piccola squadra di calcio (Under 10) che si allena all’Oratorio del Villaggio Snia.

Lorenzo e Giacomo, classe 2012, hanno sconfitto il Covid-19 e adesso hanno un messaggio per tutti noi “Rispettiamo le regole e non sfidiamo il virus”. Un messaggio che ricalca quello del più noto calciatore Ibrahimović, protagonista la scorsa settimana di una campagna di sensibilizzazione ideata da Regione Lombardia.

Un’idea simile è venuta anche al mister della squadra di calcio Cesanese Equipe 2000 che ha chiesto ai suoi piccoli giocatori di realizzare insieme a mamma e papà dei video divertenti, che trasmettessero il giusto messaggio, sdrammatizzando un po’ il difficile momento che stiamo vivendo.

E allora eccoli scendere in campo (ops… in salotto) i gemelli Lorenzo e Giacomo che con lo sguardo dritto in camera, come il loro idolo Zlatan, avvertono tutti “Voi non siete i gemelli dell’Equipe, non sfidate il virus”. Nel post su Instagram anche una sfida diretta al grande calciatore: “Ibra sei ancora sicuro di essere il più forte?”. Vedremo se il messaggio arriverà allo svedese …

Di certo Lorenzo e Giacomo stravincono quanto a simpatia. Il loro sorriso dice tutto e scioglie qualunque perplessità: rispettiamo le regole, solo così possiamo superare questa dura, intensa e faticosissima partita. Vinciamo noi!

