I ladri fanno incetta di computer a scuola

I ladri fanno incetta di computer portatili alla primaria Kennedy di Varedo, al quartiere Valera. Notebook, un videoproiettore e tablet arrivati da pochi giorni per implementare la dotazione tecnologica della scuola e già sottratti. Il furto sarebbe avvenuto nella tarda serata di venerdì. Dalle prime ricostruzioni, molto probabilmente i ladri hanno approfittato del momento in cui il plesso non era sorvegliato. Infatti il personale scolastico avrebbe lasciato verso le 19 il plesso di via Kennedy e l’agente di Polizia Locale, che è anche custode della struttura, sarebbe rientrato solo mezz’ora dopo.

Un buco nella porta blindata

I computer erano riposti in alcuni armadi all’interno di un locale accessible da una porta blindata. Proprio da questa i furfanti sono riusciti ad entrare praticando un buco di circa 40 centimetri, realizzato molto probabilmente utilizzando un flessibile. Poi hanno divelto le ante degli armadi e sono riusciti a impossessarsi dei computer. Sul posto sono accorsi i Carabinieri che hanno subito avviato le indagini.

Sul posto anche sindaco e dirigente

Questa mattina, sabato, sono accorsi per constatare i danni alcuni insegnanti insieme alla dirigente scolastica Angela De Sario e il sindaco Filippo Vergani. “E’ avvilente quanto successo – ha ammesso il primo cittadino – evidentemente si tratta di un’organizzazione che mira proprio a rubare apparecchi tecnologici. Il vero problema è che anche se questi ladri vengono presi, poi manca la certezza della pena”.