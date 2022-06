I ladri rovinano la festa al Circolo culturale Sardegna. Alcuni malviventi hanno sottratto l'intero incasso della serata andata in scena sabato scorso in Villa Zoja, a Concorezzo.

L'amarezza del presidente Salvatore Carta

Una splendida tre giorni, rovinata dall’operato di alcuni malviventi. La prima festa targata Circolo Culturale Sardegna ha dovuto fare i conti con un pesante furto subìto nella serata di sabato, quando l’associazione si è vista sottrarre l’intero ricavato della serata (la più importante e frequentata della kermesse andata in scena in Villa Zoja).

"Sono davvero molto amareggiato, in oltre trent’anni di attività non mi era mai successa una cosa del genere - spiega Salvatore Carta, presidente e colonna portante del Circolo che raggruppa i Comuni di Concorezzo, Vimercate e Monza - Eravamo così felici di essere tornati a festeggiare dopo la pandemia, non ci aspettavamo di dover fare i conti con un furto di questo genere".

La dinamica è ancora tutta da chiarire, ma da quanto emerso i ladri si sarebbero impossessati dell’incasso forzando l’automobile dello stesso Carta.

"Come sempre stavamo spostando l’incasso della serata in modo da non lasciarlo tutta notte all’interno del Parco - spiega il presidente - Abbiamo appoggiato il denaro all’interno della macchina e nel giro di pochi minuti siamo stati colpiti dal ladri. La rabbia è davvero tanta, non riesco ancora a capacitarmi di quanto accaduto".

Perdita ingente

Ingente la perdita subìta dal Circolo culturale, di nuovo operativo nella tavola calda di Villa Zoja dopo lo stop imposto dalla pandemia nelle ultime estati.

"Parliamo di svariate migliaia di euro, cui si somma anche il costo della cassa. E’ un danno non da poco, soprattutto in considerazione del periodo non semplice che stanno attraversando tutte le associazioni dopo i due anni di pandemia. Ovviamente abbiamo immediatamente denunciato l’accaduto ai Carabinieri di Concorezzo e speriamo che attraverso le indagini si possa risalire a chi ha perpetrato il furto ai nostri danni".

Un furto che, come detto, ha rovinato la festa a un’associazione capace di richiamare alla tavola calda di Villa Zoja centinaia di persone per tutta la durata della kermesse.