I ladri se ne vanno con grondaie e pluviali

Un blitz messo a segno, con tutta probabilità, nottetempo contando sul buio e sul luogo isolato.

Il furto ai danni di uno stabile comunale nel parco

Un furto per certi versi incredibile quello messo a segno a Vimercate la scorsa settimana, probabilmente tra giovedì e venerdì mattina (ma sul giorno esatto non c’è certezza) ai danni della casetta comunale che si trova all’ingresso del parco Sottocasa sul fronte che si affaccia verso il parcheggio di via Terraggio Molgora.

Presi grondaie e pluviali, "smontato" parte del tetto

I ladri sono andati a colpo sicuro portandosi via grondaie e pluviali della struttura, usata in particolare come deposito, peraltro recentemente riqualificata. I malviventi devono aver approfittato di un varco aperto alcune settimane fa (e mai sistemato) lungo la recinzione accanto all’ingresso pedonale, che dal calar del sole viene chiuso. Una volta all’interno hanno potuto agire indisturbati smontando grondaie e pluviali pezzo per pezzo con l’ausilio di cacciaviti (uno dei quali è stato rinvenuto abbandonato sul posto). Il materiale è stato poi con ogni probabilità caricato su un furgone lasciato nel parcheggio adiacente.

Per poter asportare il materiale la banda ha anche dovuto rimuovere decine di tegole dal tetto della struttura, ritrovate, a pezzi, nel prato.

L’allarme è stato dato nella mattinata di venerdì, quando di quanto accaduto sono stati avvisati anche gli uffici comunali. Il blitz potrebbe però risalire anche ad alcune notti precedenti.

I danni causati dai ladri