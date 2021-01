I loro stivali da capogiro sono arrivati fino alla Casa Bianca

Un tocco besanese in uno degli eventi più importanti dell’anno. I loro stivali da capogiro, infatti, sono arrivati fino alla Casa Bianca.

Tocco besanese alla Casa Bianca

Mercoledì scorso Joe Biden ha giurato da presidente degli Stati Uniti, sotto gli occhi del mondo intero: per la cerimonia a Capitol Hill Meena Harris, nipote di Kamala Harris, prima donna vicepresidente degli Stati Uniti, ha scelto di impreziosire il suo look sui toni del verde indossando le scarpe delle sorelle Annamaria e Margherita Brivio: un paio di stivali con tacco a stiletto, ricoperti di cristalli, capaci di far girare la testa a tutte le amanti della moda.

Le due talentuose besanesi, nipoti di Peppino, il patron della «Brivio Pierino & C», sono al timone del brand di calzature Paris Texas, nato nel 2015.

«La sua essenza si basa sul concetto di contrasti che si respira in ogni aspetto, proprio come suggerisce il nome. Questo si manifesta in design sofisticati in materiali audaci. L’ispirazione nasce dalle donne moderne di tutto il mondo mentre i modelli sono italiani e unicamente Made in Italy», si legge sul sito internet del marchio.

Ai piedi delle star

Il marchio delle sorelle Brivio nel giro di una manciata di anni è riuscito a farsi strada nello star system, dentro e fuori i confini nazionali. Qualche nome? L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, la modella e attrice statunitense Emily Ratajkowski e Eva Chen, direttrice moda di Instagram. Ma la lista di personaggi famosi (e non solo) conquistati dalle sorelle Brivio è ancora lunga, arrivata ora fino alla Casa Bianca.