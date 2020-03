I metalmeccanici si fermano: per la vita. In soli due giorni sottoscritti circa 200 accordi di Cassa integrazione legata all’emergenza coronavirus.

I metalmeccanici si fermano

“In soli due giorni abbiamo sottoscritto circa 200 accordi di Cassa integrazione legata all’emergenza Covid -19 che consentiranno ad oltre 5000 lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Brianza di stare a casa nelle prossime due settimane. E diversi altri accordi saranno fatti nei prossimi giorni” a dirlo è Pietro Occhiuto, segretario generale della Fiom Cgil Brianza.

“A tutte queste aziende vanno aggiunte – prosegue Occhiuto – tutte quelle nelle quali si sono programmate delle fermate attraverso l’utilizzo di ferie e permessi degli anni arretrati e quelle nelle quali si è riusciti a far accordi per consentire ai lavoratori di lavorare in sicurezza, penso alla Trillium Gabbioneta di Nova Milanese, alla Knorr Bremse di Arcore ed alla St Microelectronics di Agrate”.

L’elenco delle aziende brianzole che si sono fermate è lungo: Candy, Agrati, Fontana, Brugola, Sts Acoustics, Giovanardi solo per citarne alcune.

“L’avevamo detto sin da subito – afferma il Segretario generale della Fiom Brianzola – che di fronte a questa straordinaria emergenza ci si doveva fermare. Siamo arrivati in ritardo ma siamo arrivati, questo è importante. Ed è un risultato dato dalla mobilitazione unitaria del sindacato e dei rappresentanti sindacali di ogni azienda. Se oggi la Brianza si ferma lo deve alla caparbietà dei delegati sindacali e dove non si è riusciti a fermare, le Rsu e i Rls hanno fatto un lavoro meritorio per pretendere dalle rispettive aziende la garanzia di lavorare in sicurezza”.

“La Brianza metalmeccanica si è fermata, per la vita” conclude Pietro Occhiuto.

TORNA ALLA HOME PAGE