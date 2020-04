I pazienti dicono addio al medico Federico Vertemati

E’ morto il dottor Federico Vertemati, 72 anni, medico di medicina generale di Bernareggio. L’amato medico di base si era ammalato di coronavirus.

Federico Vertemati amato dai suoi pazienti

Fino al suo pensionamento nel 2008, Vertemati fu il medico di base di centinaia di bernareggesi: nato e cresciuto in paese, ha iniziato a praticare nel 1976 quando si è laureato e fino al 2008 è stato un punto di riferimento per moltissimi cittadini, in particolar modo per i suoi modi gentili e per il suo lato umano sempre molto apprezzato.

Continuava a stare vicino a tutti

Molti i consigli che dava a tutti e anche grande era la sua vicinanza alla comunità, facendo per molti anni il medico volontario durante le manifestazioni in paese, in particolar modo durante i “Quater pass…”. Anche dopo il suo pensionamento non ha mai smesso di dare consigli ai suoi ex pazienti, che incontrava sempre molto volentieri. Da anni abitava ad Arcore con la sua famiglia, ma ogni giorno si recava nel suo studio medico nei pressi di piazza della Repubblica. Anche da pensionato era quasi sempre in paese per incontrare amici, pazienti e parenti.

Grande il cordoglio da parte di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Martedì in edicola un ampio servizio sul Giornale di Vimercate per ricordare il medico di Bernareggio.

