I pompieri irrompono in casa per aprire la porta

L’immagine della scala dei Vigili del Fuoco appoggiata alla facciata di un palazzo e un pompiere entrare in casa dalla finestra ha spinto molti a chiedersi cosa stesse facendo e qualcuno a temere il peggio, che ci fosse qualcuno in casa in pericolo. E, invece, l’intervento dei pompieri è servito per… aprire la porta di casa

Pompieri in azione

La mattinata di Burago Molgora è stata movimentata dall’arrivo, intorno alle 10, dei Vigili del Fuoco in via Gramsci. I pompieri hanno posizionato il mezzo, poi appoggiato una scala sulla facciata di un condominio che è stata usata per salire sul balconcino di un appartamento al secondo piano e da qui per entrare in casa. La paura che all’interno fosse successo di grave, che ci fosse una persona in difficoltà o addirittura peggio, ha aleggiato per diverso tempo in paese. A spazzarla via fortunatamente è stato il vice sindaco Marino Besana che è pure intervenuto sul posto. Nessuna situazione di pericolo fortunatamente, ma una donna che era uscita di casa, chiudendo la porta ma senza portarsi dietro le chiavi. E quindi ad aprirle sono stati i pompieri

