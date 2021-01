I positivi della seconda ondata sono 2482, i decessi sono 39

Dopo l’incremento dei contagi nell’altro fine settimana, a Desio il numero dei positivi per Covid -19 negli ultimi giorni è tornato a scendere.

I contagi negli ultimi giorni sono diminuiti

Negli ultimi nove giorni, come ha fatto sapere il sindaco, Roberto Corti, i contagi presentavano a ieri una media di 7,5 casi al giorno, con una diminuzione nel fine settimana. Complessivamente, per quel che riguarda la seconda ondata, i positivi sono 2482, i guariti sono 2302, gli attuali positivi sono 141, i deceduti sono 39.

Vaccinazioni alla casa di riposo

Intanto, sono iniziate le vaccinazioni alla casa di riposo, come ha confermato il presidente Gianbattista Aceti. Per una questione organizzativa il personale ha potuto scegliere se vaccinarsi in ospedale o nelle strutture abilitate. Per gli operatori sanitari la vaccinazione è partita l’11 gennaio. L’adesione è stata quasi totale. Il 22 gennaio saranno invece presenti alla casa di riposo gli incaricati dell’Ats per sottoporre a vaccinazione tutti i 94 ospiti. A oggi, comunque, non si registra nessun caso positivo né tra gli ospiti né tra i dipendenti.