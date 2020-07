I ragazzi fanno rivivere il vecchio lavatoio

I ragazzi della Lega hanno ripulito e sistemato lo storico lavatoio di Valle Guidino, tra viale Kennedy e via Rufo a Besana in Brianza. Un’iniziativa già messa in agenda da tempo ma bloccata dall’emergenza sanitaria.

Il lavatoio rivive

Armati di scope, vernici e pennelli abbiamo restituito l’antico fascino a questo posto, ha spiegato il coordinatore della Lega Giovani Besana Marco Sala.

Addio – si spera per molto tempo – a bottiglie rotte, immondizia e scritte sui muri, da sabato il fontanile è tornato visitabile. Non solo, era stato scelto come sede del «Muro della gentilezza», l’armadio a cielo aperto per sostenere chi si trova in difficoltà. Era un progetto nato in inverno da Sabrina Schillaci e appoggiato dal Comune, oltre che dal nostro giornale, rimasto ai blocchi di partenza a causa della quarantena ma che nelle prossime settimane potrà ripartire.

Sabato, accanto ai leghisti under 25 c’erano anche i consiglieri comunali Davide Bruscagin, Alessandro Cacciatori e Gianluca Merazzi. A loro è andato il plauso del consigliere regionale Alessandro Corbetta e del sindaco Emanuele Pozzoli.